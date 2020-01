Jo (48) helpt als vrijwillig brandweerman in Australië de vuurzee te bestrijden: “Ergste branden die ik ooit al heb gezien” Koen Baten

08 januari 2020

11u52 0 Berlare Jo De Smet (48) uit Berlare helpt op dit moment mee de zware bosbranden te blussen in Australië. Jo woont in Anglesea, in de staat Victoria, maar trok al twee keer richting Sydney om er als vrijwilliger mee de vlammenzee te bestrijden. “Elk jaar zijn er bosbranden, maar de branden die hier nu woeden, zijn de zwaarste ooit”, vertelt Jo vanuit Australië.

Sinds eind november is de vrijwillige brandweerman aan de slag om de vlammenzee mee te bestrijden die al maanden aan de gang is. Hij werd voor de eerste keer opgeroepen om een week te gaan blussen in het westen van Sydney. Sindsdien kreeg hij nog verschillende oproepen om te gaan helpen. “Het is nog nooit gebeurd dat het zo lang brand in ons land”, zegt Jo. “In 1985 en 2009 waren hier ook zware bosbranden met een grote impact, maar wat er nu gaande is, is haast niet te beschrijven”, klinkt het.

Jo verhuisde in 1996 naar Australië om er te trouwen. Tot 2003 woonde het koppel in Melbourne, daarna verhuisden ze naar Anglesea. Toen Jo nog in Berlare woonde, was hij vrijwilliger bij de brandweer. Ook in zijn nieuwe woonplaats besloot hij zich als vrijwilliger aan te sluiten. Sindsdien helpt hij elk jaar met de branden te bestrijden en gaat hij zelfs regelmatig op verplaatsing als andere staten of dorpen hem nodig hebben.

Even thuis

Naast de bluswerken in het westen van Sydney werd Jo ook al opgeroepen om te gaan helpen ten zuiden van de stad. Enkele dagen geleden werkte hij nog in Budj Bim, een gebied dat vorig jaar door Unesco erkend werd als beschermd gebied. “Budj Bim is een gebied met veel kraters van vulkanen en waar vandaag de dag nog steeds aboriginals wonen”, vertelt Jo. “Ik ben blij dat ik daar heb kunnen helpen om het gebied en de originele bevolking van het land zoveel mogelijk te beschermen.” Jo hielp ook al mee om verschillende dennenboomplantages te redden. “Deze bomen worden hier enorm veel gekweekt, maar ze zijn uiterst brandbaar. Tijdens het blussen begeven we ons door gangen gegraven door bulldozers om zo het vuur onder controle te krijgen.”

Sinds twee dagen is Jo opnieuw even thuis in Anglesea, maar de kans is groot dat hij binnenkort opnieuw wordt opgeroepen.

Ergste branden ooit

Veiligheid blijft voor de brandweermannen de hoogste prioriteit, maar om het vuur te kunnen bestrijden moet er soms in het bos gegaan worden. “We moeten dit doen om de vegetatie weg te kappen en zandwegels aan te leggen om het vuur tegen te houden”, zegt Jo. “Soms is het zelfs beter om de vegetatie gecontroleerd in brand te steken, om zo dorpen te beschermen tegen de branden die opkomen”, vervolgt hij. “Er zijn zeker momenten dat het erg spannend is, waarvan je achteraf denkt ‘We hebben veel geluk gehad.’ Maar we zijn goed omringd. Zo zijn onze wagens bijvoorbeeld voorzien van sproeiers langs de buitenkant, die bij een ‘firestorm’ de wagen én onze levens beschermen.”

Voor Jo zijn deze branden de ergste die hij daar ooit al heeft meegemaakt. “Het is ongezien wat hier op dit moment aan het gebeuren is. De schade is bijzonder groot. Het weer is de laatste dagen een beetje meer in ons voordeel. We kunnen ervan profiteren om de branden te reduceren, maar het blijft hard werken. De komende dagen wordt het ook opnieuw terug warmer.”

Veel respect

Het respect voor de brandweermannen in het land is groot. “We zijn hier bijna allemaal vrijwilliger, en in tegenstelling tot België worden vrijwilligers hier niet betaald. Ze doen het dus allemaal ‘gratis’ en geven hun job op om het land te redden”, klinkt het.

Ondertussen zijn heel wat verenigingen gestart met acties om hulp te kunnen bieden. Jo doet zelf een opvallende oproep aan iedereen die wil helpen: “Doe het via erkende organisaties, zoals het Rode kruis”, vertelt hij. “Er zijn heel wat oplichters die het geld voor zichzelf willen houden. Dus als je wil helpen, doe het verstandig”, besluit de brandweerman.