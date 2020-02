Jeugdtheater Joker komt met nieuwe zelf geschreven voorstelling Koen Baten

26 februari 2020

11u58 0 Berlare Jeugdtheater Joker uit Overmere staat vanaf dit weekend op de planken met een gloednieuw toneelstuk. ‘Allen voor 1' is een zelfgeschreven stuk door twee leden van de vereniging en neemt de toeschouwers mee naar een perfecte wereld waarin de jokers willen leven. “Dit gaat natuurlijk gepaard met de nodige meningsverschillen en problemen", zegt Arnout Van Weyenberg.

Het is de eerste keer dat de toneelgroep een zelfgeschreven stuk op de planken brengt. “In het stuk gaat het eigenlijk over een soort machine die wij gemaakt hebben en die het unieke middel is om een perfecte wereld te creëren. Een persoon controleert deze machine en is het genie die van ons supermensen kan maken", aldus Arnout.

In totaal nemen 16 acteurs deel aan de opvoering, allemaal tussen 9 en 17 jaar oud. “In het stuk is er een leidingsfiguur die ze blindelings volgen, maar waar uiteindelijk ook meningsverschillen ontstaan en een tweestrijd", klinkt het.

Het stuk ‘Allen voor 1' is ook een pak groter dan de vorige producties die de toneelvereniging al op de planken heeft gebracht en zal ook voor vernieuwing zorgen bij het publiek. Ook het decor is dit jaar een pak indrukwekkender dan vorige jaren. “Dit was echt een huzarenstukje om dit te kunnen maken", zegt Arnout. “Het is een industriële machine met een ketting in het decor. Deze ketting wordt bijna continue over en weer getrokken, maar maakt natuurlijk wel een lawaai", klinkt het. Om dit lawaai naar omlaag te trekken werd er lang gezocht naar een oplossing. “Ik wil er nog niet te veel over zeggen, maar we hebben een goede technische ploeg die een oplossing heeft gevonden om het geluid te dempen", klinkt het.

De toneelgroep is op dit moment bezig met de laatste repetities. Op 29 februari brengen ze dit jaar hun eerste voorstelling. Er zijn in totaal vier voorstellingen. Ook op 1 maart en 5 en 6 maart brengen ze nog een voorstelling. De voorstellingen starten telkens om 20.00 uur behalve op 1 maart zondag start het om 15.00 uur. De voorstelling gaat door in de Burgemeester De Lausnaystraat in de gemeentelijke feestzaal van Overmere. Tickets kosten 7 euro. Meer info kan je vinden door naar de website te surfen.