Jeep for life brengt 6.500 euro op voor goede doel Koen Baten

30 oktober 2019

09u54 0 Berlare Een heleboel vrijwilligers hebben ten voordele van de Warmste Week voor de eerste keer een jeep for life gehouden. De organisatoren kozen hierbij voor twee goede doelen, namelijk Kom op tegen Kanker en het revalidatiecentrum Pulderbos. “Wij kozen voor deze goede doelen omdat twee goede vrienden van ons met kanker te maken kregen", zegt Jarno van Mingeroet.

Zes mensen hebben hun schouders gezet onder deze actie voor het goede doel. De rit vertrok in Berlare en ging zo naar Avelgem. “We lieten de rit langs bospaden lopen en zelf een privé terrein. We hebben hier allemaal toestemming voor gevraagd, wat niet gemakkelijk was, maar hebben dit allemaal verkregen waardoor het een geslaagde rit was", klinkt het. Onderweg werd er soep en een ontbijt voorzien voor de deelnemers. “Goede vrienden van ons kregen te maken met deze vreselijek ziekte, en een van hen revalideert in Pulderbos, daarom kozen we voor dit goede doel te steunen. We wilden iets terug doen", zegt Jarno.

Er waren heel wat jeeps die mee reden en dus kon een mooi bedrag ingezameld worden voor het goede doel. “We zullen ongeveer 6.500 euro ingezameld hebben, en we willen dan ook iedereen bedanken”, klinkt het.