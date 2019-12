Jan Van Hee nieuwe voorzitter sp.a Oost-Vlaanderen Koen Baten

11u28 0 Berlare Sp.a militant en inwoner van Berlare Jan Van Hee werd vorige week verkozen als nieuwe voorzitter van sp.a Oost-Vlaanderen. De verkiezing was historisch, omdat er voor het eerst geen mandatarissen werden aangeduid maar wel militanten werden verkozen.

Het was een bewust keuze voor de partij om dit zo te doen. Jan Van Hee is 51 jaar en actief in het hoger onderwijs en bestuurslid voor de partij in Berlare. “We zullen flink uit onze pijp mogen komen om de vorige voorzitter te vervangen, maar we gaan er voor", klinkt het. “Gelukkig blijven ze actief in het provinciaal bestuur.”