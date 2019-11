Jagers schieten wild in natuurgebied, VZW vrienden van de Schelde vraagt opnieuw actie Koen Baten

10 november 2019

11u27 2 Berlare Zaterdagnamiddag hebben jagers opnieuw het natuurgebied aan de Paardenweide in Berlare opgeschrikt. Het gebied is al jaar en dag herkent als natuurgebied en een plaats waar vele vogels samen komen om rustig te bekomen. Jagers hebben gisteren echter opnieuw in het gebied gejaagd, wat verboden is. VZW de vrienden van de Schelde vraagt actie. “Waterwegen en Zeekanaal weet dat er niet mag gejaagd worden, maar moet er ook beter op toezien", klinkt het.

Het gebied rond de Paardenweide is zeer uitgebreid en loopt in Berlare en Wichelen. Al jaar en dag is het een beschermd gebied voor vele broedvogels, maar toch verstoren jagers er de rust waardoor de vogels weg gaan en niet meer durven terugkomen. De VZW kaderde het probleem al eens aan in februari, sindsdien was het rustig, maar vandaag blijken jagers zich toch weer in het gebied te begeven. “Het gebied is er om natuur te creëren en een rustplaats voor heel wat watervogels", zegt Dirk De Mesel.

In februari van dit jaar werd er een petitie opgestart om de jacht daar stop te zetten en werden er handtekeningen verzameld. Op korte tijd werden meer dan 1.000 handtekeningen ingezameld om het jagen in dat gebied te stoppen. Dit werd toen overhandigd aan Waterwegen en Zeekanaal, die ook beloofde om actie te ondernemen. Maanden was het stil en leek het probleem opgelost, tot gisteren. “De vogels verzamelen hier massaal. Gisteren zat hier nog een Roerdomp (speciale soort reiger, red.), Dat is een bedreigde diersoort. Zijn rust wordt verstoord door de schoten van de jagers. Ook de andere diersoorten schrikken en blijven daarom weg. ”

De jagers weten uiteraard dat dit verboden gebied is, maar toch gaan ze er telkens in. Ze brengen hier niet alleen de vogels mee in gevaar, maar ook de mensen die door het natuurgebied wandelen of met de fiets rijden. “Wij hebben dit probleem al eens eerder aangekaart, maar willen het nog eens onder de aandacht brengen. Het is echt niet de bedoeling dat de jagers hier in het natuurgebied komen. Wij hopen dat ze respect hebben voor de vogels en de natuur, er zijn zoveel andere plaatsen waar ze kunnen jagen", klinkt het.

De VZW Vrienden van de Schelde wil nog eens aandringen bij Waterwegen en Zeekanaal. “Ze kunnen er niet veel aan doen, maar misschien is het toch niet slecht dat ze iets meer komen controleren, of er iemand op afsturen die er kan op toezien dat er niet gejaagd wordt in het natuurgebied", besluit De Mesel.