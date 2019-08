Jaarmarktcafé met speciaalbieren en cocktails Koen Baten

17 augustus 2019

13u54 0

De KBW Overmere-Uitbergen organiseert op dinsdag weer zijn jaarlijkse jaarmarktcafé. Het café is een vaste waarde tijdens de jaarmarkt in Overmere. Het café wordt geplaatst achter het gemeentehuis in Overmere en zorgt jaarlijks voor een gezellige sfeer onder de tent. Dit jaar voorziet de KWB ook enkele speciale bieren zoals de Augustijn. Er zijn ook cocktails en mocktails te verkrijgen. Tijdens het jaarmarktcafé wordt er ook een tombola gehouden. Hierbij kan je een lekkere serranoham op voet winnen. Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan het café.