Jaar cel voor vrouw die rijverbod zoveelste keer naast zich neerlegde Koen Baten

11 september 2020

14u07 1 Berlare Martine S. uit Berlare is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een jaar cel nadat ze voor de zoveelste keer een rijverbod negeerde. De vrouw heeft al 35 veroordelingen op haar palmares staan en werd al meerdere keren veroordeeld in het verkeer. De meeste overtredingen vonden plaats in Gent, maar politierechter Peter D’Hondt besloot dat het genoeg was geweest.

De vrouw werd opnieuw achter het stuur betrapt van de Mini Cooper van haar man. “Ik had dringend geld nodig op dat moment en ben daarom domweg in de auto gesprongen", verklaarde S. vanochtend. “Ik weet dat het niet mocht, maar dit zal intussen niet meer gebeuren want ik heb alles op orde nu.”

De politierechter had hier echter een andere mening over nadat hij door haar strafblad ging. Ze was al meermaals veroordeeld voor sturen tijdens een rijverbod en tal van andere inbreuken. Daarom gaf de rechter haar een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro. Ze krijg nogmaals een rijverbod van vijf jaar en zal ook alle examens opnieuw moeten afleggen alvorens ze terug met de wagen kan rijden.



Ook haar man B.L. stond terecht omdat hij zijn voertuig aan haar had toevertrouwd. Hij kreeg, ondanks dat hij verklaarde niet te weten dat ze niet mocht rijden, een geldboete van 1.200 euro. De Mini Cooper werd ook verbeurd verklaard.