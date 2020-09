Exclusief voor abonnees Inzamelactie voor slachtoffers van brand levert op enkele dagen 1.500 euro op: “Steun van buren en familie is fenomenaal” Koen Baten

21 september 2020

14u44 1 Overmere Op donderdag 17 september 2020 sloeg het noodlot toe voor de familie Witpas uit Overmere. Een brand in hun woning in de Kruisstraat vernielde heel hun achterbouw en veroorzaakte ook heel wat schade in de rest van het huis, waardoor het pand tijdelijk onbewoonbaar is. Dimitri woonde er samen met zijn ouders, maar verblijft nu tijdelijk bij zijn schoonouders en vriendin in Antwerpen. “Alle steun die we nu krijgen, doet ontzettend veel deugd”, zegt hij.

De brand ontstond vorige week donderdag rond 10 uur achteraan in de woning, vermoedelijk na een defect aan de boiler in de badkamer. In de woning waren nog een hond en vier katten aanwezig. Drie katten konden gered worden, eentje overleefde de brand niet. De woning liep bijzonder zware schade op en is onbewoonbaar verklaard, waardoor het gezin tijdelijk moet worden opgevangen door familieleden, en daardoor overal verspreid zit over Vlaanderen.

