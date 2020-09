Inwoners Berlare krijgen tien euro shoptegoed voor eigen gemeente Koen Baten

01 september 2020

16u15 1 Berlare Alle inwoners van Berlare hebben van het gemeentebestuur tien euro shoptegoed gehad om te gebruiken bij de lokale handelaars. Iedereen die op 1 mei geregistreerd stond in de gemeente heeft deze bon ontvangen. Op deze manier wil de gemeente de handelaars een duwtje in de rug geven.

Elk gezin uit Berlare moet de code afgelopen week ontvangen hebben via een QR-code. Elke QR-code is tien euro waard en kan gebruikt worden bij de deelnemende handelaars. “Met deze waardebonnen willen we zowel onze inwoners als onze handelaars bedanken voor hun inzet de voorbije maanden”, legt burgemeester Katja Gabriëls uit. “Je kan met de QR-code rechtstreeks betalen bij de deelnemende handelaars door ze te laten inscannen bij het afrekenen aan de kassa.”

De deelnemende handelaars herken je aan de Berlaarse Boodschappen-sticker of via de website van Berlare. Handelaars die nog willen instappen kunnen dit nog altijd. De bonnen zijn bruikbaar vanaf 15 september tot het einde van het jaar.

Heb je geen brief ontvangen? Dan kan je contact opnemen voor 15 september met de dienst Citymarketing via 052 43 25 60 of via citymarketing@berlare.be. De oude code zal dan gedeactiveerd worden en je krijgt een nieuwe.