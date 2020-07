Huis van het Kind verdeelt blijf-in-je-buurtboekje Koen Baten

01 juli 2020

09u42 0 Berlare Om de komende zomervakantie door te komen heeft het Huis van het Kind in Berlare 850 boekjes uitgedeeld aan gezinnen. In de boekjes staat heel wat informatie voor leuke activiteiten. “De bedoeling is om gezinnen en buurten dichter bij elkaar te brengen", vertelt schepen van welzijn Gunther Cooreman.

De boekjes werden afgelopen dagen overal verdeeld en zijn gericht op gezinnen met kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. In het boekje staan maar liefst 60 ideeën om de zomer mee op te vrolijken in eigen buurt, nu er veel mensen misschien niet op vakantie zullen gaan. “De activiteiten zijn heel uitgebreid, dit gaat dan van een mopjesdag op 1 augustus tot een straatkrant maken, gaan ploggen, en nog heel wat andere zaken", aldus Cooreman.

“Met dit boekje zal er van verveling geen spraken zijn bij de kinderen. Wij hebben mee ingetekend op de groepsaankoop omdat we vrij snel door hadden dat dit een speciale zomer zou worden", zegt schepen van jeugd An Van Driessche. “Er zijn minder openbare evenementen, er is minder mogelijkheid tot reizen en toch willen wij onze jongste inwoners niet zomaar in de steek laten.” Huis van het Kind voorziet ook extra uitdagingen, waarmee de Berlaarse deelnemers ludiek in de ‘prijzen’ kunnen vallen.

Meer dan 15 vrijwilligers zijn aan de slag om de brochures te verdelen en te verspreiden. “We zijn enorm trots op onze vrijwilligers. Na het bedelen van de mondmaskers en andere flyers en kaartjes, gaan ze ook nu opnieuw op pad om Berlaarse inwoners te informeren en dit keer ook amuseren,” vertelt Cooreman.

Naast de brochure krijgen ook alle gezinnen flyers van het zomeraanbod in de gemeente gericht naar kinderen. “De inschrijvingen van het speelplein, de sportkampen, cultuurkampen en IBO zijn weliswaar al gestart, maar op die manier kunnen ook de latere beslissers nog zien welke mogelijkheden er zijn,” besluit de schepen van jeugd.

Mochten er toch gezinnen zijn die het boekje niet hebben ontvangen, laat zeker iets weten aan huisvanhetkind@berlare.be, dan kan je dit alsnog oppikken.