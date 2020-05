Huis van het kind ondersteunt kwetsbare gezinnen en deelt pakketten uit Koen Baten

11u25 0 Berlare Het huis van het kind in Berlare heeft 42 pakketten uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen in Berlare. De pakketten moeten voor ontspanning zorgen binnen de gezinnen en hen afleiden van de coronatijden en de moeilijkheden die dit met zich meebrengt. “De eerste pakketten werden uitgedeeld op 24 april", vertelt schepen Gunther Cooreman.

Op 25 april zou het huis van het kind officieel zijn open gegaan, maar door de coronamaatregelen is dit echter uitgesteld voor onbepaalde tijd. De werking van het huis komt niet in het gedrang en zij blijven verder de gezinnen ondersteunen. “Eind april hebben we de eerste pakketten uitgedeeld. Vorige week deden we dit opnieuw", zegt Gunther Cooreman. “Met deze pakketten ondersteunen we de kinderen en hun speelimpulsen om verveling tegen te gaan", klinkt het. Er waren heel wat positieve reacties op deze pakketten. Sociale kruidenier Slaatje Praatje zorgt voor de levering, maar ook vrijwilligers helpen met de bedeling hier van.

Vanuit de Vlaamse regering worden deze initiatieven mee ondersteund. Zo krijgt elk Huis van het Kind subsidies om vrijetijdsbeleving, spelen en bewegen te blijven stimuleren. “Daarom gaan we de komende weken blijven inzetten op deze pakketten en kijken om zo structureel de werking van Huis van het Kind verder bekend te maken.”