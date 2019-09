Huidig bestuur laat nieuw gemeentehuis aan park vallen en gaat volop voor renovatie van kasteel Gemeente laat vooronderzoek uitvoeren op vlak van energie en bestemmingsrecht voor het project Koen Baten

19 september 2019

11u39 2 Berlare Het Berlaarse gemeentebestuur gaat volop voor de renovatie van het kasteel in het Kasteelpark. Dat werd woensdag meegedeeld tijdens de gemeenteraad. Er waren ook plannen om de oranjerie af te breken en er een nieuw gemeentehuis te plaatsen, maar daar stapt de gemeente nu van af.

Het kasteel in Berlare is al sinds 2008 in handen van de gemeente. Toen er naar een oplossing gezocht werd voor het oude gemeentehuis, dat gedateerd was, werd gedacht aan het Kasteelpark. De omgeving zou grondig aangepakt worden, de oranjerie omgebouwd tot nieuw gemeentehuis en voor het kasteel stond een renovatie gepland. Het project zou 9 miljoen euro kosten. Het bestuur laat nu echter weten van deze plannen af te stappen.

Oranjerie behouden

De oranjerie is een mooi gebouw. We hebben beslist om het te behouden”, zegt Burgemeester Katja Gabriëls. “De bedoeling is ook om voor de gemeente alles financieel haalbaar te houden. Daarom stappen we af van de plannen voor een nieuw gemeentehuis, en zetten we alles op een renovatie van het kasteel. Tijdens het bespreken van de meerjarenplanning in november zal er ook meer duidelijkheid gegeven worden over het budget dat hiervoor wordt uitgetrokken en subsidies die we kunnen verkrijgen. Maar momenteel is het hiervoor nog te vroeg.”

Nieuwe studie uitvoeren

Oppositiepartij CD&V woensdagavond nog om een referendum te organiseren over de plannen voor een nieuw gemeentehuis in de oranjerie. “Voor ons was het project financieel niet haalbaar en dus gingen wij hier niet mee akkoord. Wij hadden dan ook graag een referendum gevraagd om te kijken wat de bevolking van de plannen vindt”, aldus Yves Poppe. Voorzitter van de gemeenteraad Karel De Gucht wees het voorstel voor een referendum meteen af, waarna de mededeling volgde dat het ook niet meer nodig was omdat de plannen geschrapt waren.

Intussen heeft de gemeente wel de opdracht gegeven een nieuwe studie uit te voeren op de oranjerie en het kasteel. Het gaat om een vooronderzoek die het technische aspect en de mogelijkheden van de gebouwen zal bekijken. “We willen deze info vergaren zodat we tijdens de uitvoering van het project niet voor verrassingen komen te staan waardoor er vertraging zou optreden”, vertelt schepen Steven Vandersnickt. Aan het vooronderzoek hangt een prijskaartje van ongeveer 93.000 euro. In totaal zullen drie onderzoeken uitgevoerd worden.