Honderden toeschouwers aanwezig bij aftrap van Donkse Donderdagen Koen Baten

02 juli 2020

19u46 0 Berlare Vandaag werd aan de oevers van het Donkmeer de aftrap gegeven voor de nieuwe Donkse Donderdagen. De gezellige avonden mogen toch doorgaan met een maximum van vierhonderd toeschouwers per show. De eerste show was meteen een succes en lokte meteen honderden bezoekers.

Het was TNT-Crew, die in 2018 ook al aanwezig was in Berlare, vanavond de aftrap heeft gegeven. De eerste show vond plaats om 19 uur en lokte meteen 300 bezoekers. Ze zaten allemaal goed gespreid van elkaar en hielden zich aan de gemaakte afspraken. Op het terrein was ook een aparte ingang en uitgang voorzien.

De organisatie was bijzonder enthousiast over de aftrap van de eerste show en het aantal bezoekers. Ook om 20 uur en om 21 uur is er nog een show vanavond.