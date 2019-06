Hele gemeente springt in de bres voor garagehouder na verwoestende brand Rekeningnummer geopend voor koppel om financieel te helpen. Ook al grote inzameling van kledij en materiaal Koen Baten

01 juni 2019

16u10 17 Berlare De steun die de eigenaar van Vintage Car Shop krijgt is intussen gigantisch. Enkele uren na de brand werden al meteen verschillende acties opgestart om het getroffen gezin te helpen met materiaal en dingen die ze echt kunnen gebruiken. Er werd een crowdfunding opgestart en enkele vrienden van het gezin zijn volop bezig met ophaling van alle materialen, zowel voor de pasgeboren baby als het koppel. “Inwoners reageren massaal en brengen heel veel spullen samen, het is ongelofelijk om te zien", zeggen Tatiana Steeghers en Freya Waldack, vriendinnen van het getroffen koppel.

Dat het koppel een hechte vriendengroep heeft die de eigenaar van de garage door dik en dun steunt en het gezin wil helpen met zo snel mogelijk opnieuw alles op te bouwen werd gisteren al duidelijk. Tijdens de brand zelf hielpen een tiental vrienden om zoveel mogelijk auto’s nog te redden van de vlammenzee. Een aandoenlijk beeld, maar een teken van echte vriendschap was het absoluut. Ook enkele uren na de brand sprongen verschillende vrienden en vriendinnen van het koppel te hulp om te helpen. De samenhorigheid in de gemeente was meteen bijzonder groot. “Alleen deze ochtend al hebben we gigantisch veel materiaal verzameld, zowel babyspullen als meubels, als kledij", het is ongelofelijk", aldus Tatiana en Freya.

Apothekers schenken papflessen

De steun gaat zelf buiten Berlare. Ook mensen vanuit Hamme en Zele schieten te hulp en hebben spullen voorzien om het koppel te helpen. “De apothekers uit de regio hebben ook meteen met ons contact genomen. Zij hebben ons nieuwe papflessen gegeven en andere babyspullen die het koppel nu echt kan gebruiken", klinkt het. “Er was vlak na de brand geen enkel moment van twijfel om te helpen waar we kunnen. Als we alles verzameld hebben zullen we kijken wat ze echt het meest broodnodig hebben en dat overhandigen aan hen”, klinkt het.

Hond levend uit brand gekomen

Naast de verwoestende brand was er ook een sprankeltje hoop voor het koppel. In de woning zaten ook nog drie huisdieren, twee katten en een hond. De katten overleefden de brand helaas niet, maar de hond kon zichzelf in veiligheid brengen. “Hij heeft vijf uur lang onder een auto gelegen, en kwam dan plots tevoorschijn. Het is een wonder dat hij nog leeft, maar wel een opsteker voor het koppel", zegt Tatiana. “Wij zijn iedereen enorm dankbaar voor de hulp, het is magnifiek dat dit kan in onze gemeente.”

Naast de vele ophaling van spullen is er ook een crowdfunding opgestart. Deze bracht in een mum van tijd meer dan 1.500 euro op. Intussen werd er ook een bankrekening geopend waar mensen geld kunnen storten om het gezin te helpen. Het rekeningnummer is BE97 7350 4932 0949. Ook de gemeente zelf biedt hulp aan het gezin. Zij krijgen de mogelijkheid op een woning maar verbleven gisteren bij familie. Vandaag spreekt de gemeente verder met het gezin voor hulp die ze kunnen bieden. “Waarschijnlijk gaan wij met de vriendengroep ook nog een benefiet organiseren, maar dit moeten we nog bespreken", besluiten Tatiana en Freya.