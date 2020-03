Heiligbeelden krijgen plaats in kerk in Overmere Koen Baten

18 maart 2020

15u15 1 Berlare Het OCMW van groot-Berlare heeft enkele kerkbeelden geschonken aan de kerkraad. Deze beelden stonden op de zolder van woonzorgcentrum Ter Meere. Bij een recente verhuis werd er een nieuwe bestemming gezocht voor de beelden.

Voor de beelden werd contact opgenomen met de kerkraad van de OLV ten Hemel Opgenomen Overmere om te zien of er interesse was. “De vraag werd positief beantwoord en er werden gesprekken opgestart met pastoor Maarten Pijnakker”, zegt schepen Gunther Cooreman. “Er werden een aantal beelden uitgekozen en deze werden dan overgebracht naar de kerk. Daar werden ze plechtig overhandigd in het bijzin van de kerkraad.”

Zij waren zeer enthousiast over de schenking. De beelden staan nu opgesteld achteraan rond de doopvont in de kerk. Zij zullen later nog opgefrist worden zodat ze er opnieuw beter uitzien.