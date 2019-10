Griezelen aan het Donkmeer: halloweentocht lokt weer duizenden bezoekers Koen Baten

13 oktober 2019

09u52 7 Berlare Rond het Donkmeer in Berlare vond gisteren opnieuw de jaarlijkse halloweentocht plaats. De start begon aan de festivalhal en ging via de eendenkooi, naar de Nieuwdonk om te eindigen aan de Brielstraat. Duizenden bezoekers kwamen opnieuw langs om er te genieten van de griezeltocht.

Al vele jaren op rij organiseert de VVV een grote halloweentocht van enkele kilometers in Berlare. De organisatie heeft opnieuw enorm hun best gedaan om er een geslaagde tocht van te maken. Langsheen het parcours waren er verschillende griezelige taferelen te bezichtigen en in de verte klonk er af en toe een stevige gil van schrikkende mensen.

Heel wat ouders kwamen ook met hun kinderen langs die voor de gelegenheid geschminkt waren en verkleed. Wie dat wou kon ook een fakkel meenemen onderweg om de beleving nog groter te maken. Onderweg kon je ook genieten van een dansoptreden en een hapje en een drankje. Aan de Nieuwdonk deelde De Zonnevallei ook popcorn uit.