Graafmachines aan de slag in natuurgebied tijdens broedperiode: werken stilgelegd na telefoontje van alerte buur Koen Baten

08 april 2020

16u15 0 Berlare Opvallend beeld in de Paardeweide in Berlare vanochtend. Enkele zware graafmachines begonnen er het riet uit te trekken en over en weer te rijden. Iemand merkte dit op en belde meteen naar de Vlaamse Waterweg, die de werken liet stilleggen. “Dat dit midden in het broedseizoen gebeurt, is gewoon ongehoord", zegt Yvette Saerens die de vrachtwagens opmerkte.

Yvette woont in Wichelen en zag vanuit haar woonplaats de vrachtwagens in het gebied van de Paardenweide rijden. Daar begonnen ze het riet weg te doen langsheen de grote waterpartij, terwijl dit helemaal niet is toegelaten deze periode. “Het is namelijk broedseizoen voor de vogels en zij zitten massaal in het riet waardoor de kans groot is dat ze sterven", klinkt het.

Yvette belde meteen naar Agentschap voor Natuur en Bos om de werken te laten stilleggen. Rond 12.00 uur vanmiddag kregen de werkmannen de opdracht om de werkzaamheden te staken. De komende dagen zal er een natuurwachter de situatie verder in de gaten houden.

Vrijwilligers

Yvette betreurt het dat ze moest bellen om de werken te laten stilleggen in Berlare. “Er zijn verschillende organisaties actief daar in het natuurgebied, van vzw Durme tot Natuurpunt. Het agentschap kent ons allemaal, ik snap niet waarom ze eens contact met ons opnemen", klinkt het. “Wij begrijpen dat die werken moeten uitgevoerd worden voor de veiligheid. Maar in deze periode zit iedereen thuis. Waarom bellen ze niet eens naar de organisaties om met wat vrijwilligers het riet op te ruimen en in een container te gooien. Het gebied is meer dan een hectare groot, dus afstand te bewaren is er geen enkel probleem. Ik hoop oprecht dat dit in de toekomst beter kan", aldus Yvette.