Golazo krijgt festivalhal gratis tijdens passage Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen Koen Baten

03 maart 2020

12u45 0 Berlare Golazo, de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, krijgt op 4 april gratis toegang tot de festivalhal in Berlare. Normaal moeten verenigingen huur betalen. Dat de gemeente de hal nu gratis openstelt stuit sp.a/Groen tegen de borst. “Het kan niet dat een multinational dit gratis krijgt", zegt Cindy Roelandt.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente uitzonderlijk toegang geeft aan de organisatie. Ook de vorige jaren was dit het geval. Volgens oppositiepartij sp.a/Groen kan dit absoluut niet. “Het is niet alleen absurd, maar ook wraakroepend, dat zo’n bedrijf de Festivalhal gratis mag gebruiken in plaats van de huurprijs van 1.250 euro te betalen. Dit terwijl lokale verenigingen wel huur moeten betalen”, zegt gemeenteraadslid Cindy Roelandt.

Ook de CD&V-fractie sloot zich maandag tijdens de gemeenteraad aan bij dit standpunt. Voor de gemeente is het evenwel noodzaak om de zaal gratis ter beschikking te stellen. “Ze verblijven hier maar enkele uren, verkopen geen drank en doen geen andere activiteiten. Het is om de renners een moment van rust te geven langs het Donkmeer”, zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt. “Als we hen laten betalen zoeken ze gewoon een andere locatie en komen ze niet meer naar hier. We denken aan de toekomst van de gemeente", klinkt het.