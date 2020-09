Gijs Van Hoecke trekt via Ronde van Slowakije naar BK: “Wellicht net iets te hevig om voor klassement te gaan” Erik Vandeweyer

11 september 2020

14u54 0 Wielrennen In de mate van het mogelijke probeert Gijs Van Hoecke de komende weken een ‘normaal’ programma af te werken. De Ronde van Slowakije (van 16 tot 19 september) is de eerstvolgende opdracht. Die vierdaagse is de laatste voorbereiding op het Belgisch kampioenschap op de weg dat op 22 september in Anzegem wordt georganiseerd.

De voorbije weken had Gijs Van Hoecke een relatief druk programma. “Eerst was ik aan de slag in Italië. Nadien volgden de Bretagne Classic en de Tour Poitou-Charentes in Frankrijk. Vooral die laatste rittenwedstrijd is een meevaller geworden de ploeg en mezelf. Arnaud Démare won weliswaar, maar CCC kon zich onderscheiden. Ploegmakkers Josef Cerny werd tweede, Joey Rosskopf derde. Zelf legde ik beslag op een degelijke vijftiende plaats. Cerny was bovendien ook nog eens de beste in de tijdrit. Ik kwam zelf ten val, maar enkel tijdens de tijdrit had ik daar wat last van. Nadien sukkelde ik wel even met een verkoudheid.”

Van Hoecke richt het vizier nu op de Ronde van Slowakije. “Vorig jaar strandde ik in Slowakije op een mooie zesde plaats. Toen ik het rittenprofiel bekeek, kreeg ik wel de indruk dat deze editie zwaarder zal uitvallen. Wellicht zal het net iets te hevig zijn om voor een klassement te gaan. We zien wel. We vertrekken zonder specifieke kopman in het team, zodat iedereen zijn kans mag gaan, als de omstandigheden dat toelaten.”

In dienst van Van Avermaet op BK?

Na de Ronde van Slowakije volgt al het Belgisch kampioenschap. “Het parcours kennen we van Halle-Ingooigem. Niemand zal voor verrassingen komen te staan. Het wordt voor mij wel afwachten wat de ambities zijn. Normaal gezien zou ik op een Belgische titelstrijd altijd in dienst rijden van kopman Van Avermaet. Alleen weet ik niet of Greg effectief van start zal gaan. De Tour zal voorbij zijn, maar mogelijk verandert het aankomende WK zijn programma. Ik weet het echt nog niet momenteel. Later volgt de Binck Bank Tour.”

Nooit werkloos

Volgend seizoen stapt Van Hoecke over van CCC naar AG2R. “Het was wel fijn dat ik me nooit zorgen heb moeten maken over mijn toekomst. In het begin van de lockdown was er eerst slecht nieuws over CCC. AG2R kwam echter snel op de proppen. Het feit dat Oliver Naesen al voor het Franse team uitkwam, heeft zeker meegespeeld bij mijn beslissing. Toen later ook Greg tekende bij het team, was het plaatje compleet. Het feit dat ik zelf kon kiezen, stemt me tevreden.”