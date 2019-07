Giftige blauwalgen aangetroffen in Donkmeer: recreatie op water mag nog, maar niet in het water Koen Baten

09 juli 2019

19u34 0 Berlare Op het Donkmeer in Berlare zijn door de warme temperaturen en het gebrek aan regen de afgelopen weken blauwalgen aangetroffen in het water. Dit komt wel vaker voor wanneer het een langere periode droog is. De gemeente heeft intussen al de nodige maatregelen getroffen en fonteinen geplaatst om het water weer in beweging te krijgen en de blauwalg weg te krijgen.

Er werd ook al een bord geplaatst om de bewoners te waarschuwen, en in het meer ligt er hooi om de blauwalg tegen te gaan. De bootjes op het water blijft nog altijd toegelaten, en ook vissen is mogelijk als je ver genoeg blijft van de blauwalgen. De gemeente doet er alles aan om de blauwalg zo snel mogelijk weg te krijgen. Voorlopig is er geen gevaar voor de waterfeesten en de openluchtmusical Titanic. De gemeente zal de situatie wel opvolgen over hoe de toestand van het water verder evolueert.

