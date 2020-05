Gewonden bij aanrijding tussen twee voertuigen Koen Baten

13 mei 2020

18u27 22 Berlare Bij een aanrijding tussen twee voertuigen in de Baron Tibbautstraat in Overmere is een bestuurder gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurster liep lichte verwondingen op, maar moest niet naar het ziekenhuis. Over de omstandigheden van het ongeval is geen duidelijkheid.

De aanrijding gebeurde woensdagavond rond 17 uur ter hoogte van het Rode Kruis in Overmere. Een Volkswagen en een Audi kwamen er om een nog onbekende reden in aanrijding met elkaar. Het aangereden voertuig botste nadien tegen een verlichtingspaal en kwam in het midden van de rijbaan terecht.

Ook de Audi stond dwars op de rijbaan waardoor de twee rijstroken moeilijk toegankelijk waren voor het verkeer. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en getuigen te verhoren over de omstandigheden. Het verkeer moest beurtelings langsrijden waardoor er lichte hinder was. Beide voertuigen zijn waarschijnlijk total loss en moesten getakeld worden.