Gestolen crossmotor volledig vernield teruggevonden aan Scheve Villa Koen Baten

20 juli 2020

11u41 4 Berlare De gestolen crossmotor die vorige week werd ontvreemd uit een garage in de Broekstraat in Overmere werd teruggevonden aan de scheve villa in Overmere even verderop. De dader of daders hebben er maar weinig van heel gelaten, waardoor de eigenaars er niets meer mee kunnen doen.

Wie er achter de diefstal zit, is op dit moment nog niet duidelijk. De politie heeft de motor meegenomen voor eventueel sporenonderzoek. Van de originele staat van het voertuig zelf bleef niets meer over. “De stickers werden verwijderd, er was een platte band en ook de handvaten waren verdwenen", klinkt het.

Bovendien lekte de olie en werd de motorfiets bespoten met graffiti. “Hopelijk vinden ze de daders, want ze mogen hun straf niet ontlopen", klinkt het bij de eigenaars van het voertuig.