Geslaagde opening van Kersthuisje, maar ook verslagenheid na eerste keer vandalisme in 25 jaar Koen Baten

01 december 2019

11u09 0 Berlare Het Kersthuisje in de Pastoor Pennestraat in Overmere heeft dit weekend officieel zijn deuren geopend. Het 25ste jubileumjaar moet er een worden om nooit te vergeten en werd vorige week al stevig gevierd met een schlagerfestival. Ook zaterdagavond kwam er al heel wat volk de opening bij wonen, al was het ook wel een beetje in mineur. “Vandalen hebben 400 lampjes vernield en op straat gegooid, het is de eerste keer in 25 jaar dat dit gebeurd", zegt Ria Jacobs.

Gerry en Ria waren met verstomming verslagen toen ze het vandalisme opmerkten aan hun woning waar ze de laatste weken zo hard aan gewerkt hebben. De openingsavond gisteren was er daardoor een die misschien een beetje in mineur verliep, maar het koppel wil zich niet laten kennen. “De reacties die we gisteren kregen waren opnieuw overweldigend en daarvoor doen we het, dat kan niemand stuk krijgen", klinkt het.

Dit jaar zal het huis dus wel 400 lampjes minder tellen die niet meer gerepareerd kunnen worden tijdens deze editie. “Daar is geen beginnen aan. Het kost ons te veel werk om dit nog klaar te krijgen. Het is natuurlijk bijzonder jammer want wij hebben hier zoveel weken hard voor gewerkt", klinkt het. Het is de eerste keer in hun 25-jarig bestaan dat het koppel te maken krijgt met vandalisme. Wie het gedaan heeft dat weten ze niet. “We hebben er deze nacht wel niet zo goed van geslapen”, geeft Ria toe. “We vinden het bijzonder jammer en dit speelt wel in onze gedachten, maar opgeven willen we uiteraard niet doen.”

De openingsavond gisteren lokte opnieuw heel wat volk waardoor het meteen op de koppen lopen was. Er werden kleine optredens gehouden en iedereen was bijzonder tevreden. “Wij zijn opnieuw zeer goed van start gegaan en hopen dit verder door te trekken", klinkt het. Nog tot begin volgend jaar kan je in het kersthuis terecht.