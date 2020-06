Gemeenteraadslid Cindy Roelandt tijdelijk buiten strijd Koen Baten

21 juni 2020

10u46 1 Berlare Gemeenteraadslid Cindy Roelandt, die zetelde voor sp.a/groen in Berlare zal zich tijdelijk terugtrekken uit de politiek om vol voor haar gezin te kunnen zorgen. De combinatie van haar mandaat, vrijwilligerswerk en het gezin en haar eigen gezondheid maken het allemaal onhaalbaar.

Cindy zat voor het eerst in de gemeenteraad en gaf zich voor de volle honderd procent, maar moet nu even een stap terug zetten om te zorgen voor zichzelf en haar gezin. Zij zal opgevolgd worden door Jan Van Hee. “Cindy is één brok energie, ze gaat er altijd 150% voor en houdt niet van half werk. Ze is trouwens het enige gemeenteraadslid van de fractie en dat zorgt voor extra werk om bijv. dossiers op te volgen.”, aldus haar opvolger Jan Van Hee.

Hij is voorzitter van sp.a Oost-Vlaanderen en komt voor het eerst in de gemeenteraad in Berlare, maar is er klaar voor. “Met de ondersteuning van onze fantastische fractiewerking en met mijn advies en steun zal Jan ongetwijfeld een vliegende start nemen in de gemeenteraad.”, besluit Cindy Roelandt. Jan Van Hee zal de eed afleggen op de gemeenteraad van 29 juni.