Gemeentebestuur werkt aan digitaal formulier voor lokale handelaars na voorstel oppositiepartij Koen Baten

05 juli 2020

11u05 0 Berlare De gemeente Berlare nam reeds maatregelen om gezinnen, verenigingen en ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. CD&V Berlare deed een voorstel aan de gemeenteraad om een digitaal formulier te ontwikkelen waar de ondernemers zich kunnen registreren en zo de lokale economie verder uit te bouwen. De meerderheid ging akkoord met het voorstel.

Niet alleen de consument kan de lokale handel ondersteunen. Steden en gemeenten geven het goede voorbeeld door met hun aankopen lokale handelaars en dienstverleners te steunen. Uit principe zou een gemeentebestuur de lokale economie een duwtje in de rug moeten geven. De lokale handel zorgt immers voor de beleving in een gemeente. Deze draagt met sponsoring bij aan de werking van verenigingen en de organisatie van vele activiteiten binnen onze gemeente.

“De wet op de overheidsopdrachten hoeft daarbij geen hindernis te zijn. Gent illustreert dit met de website ‘de Stadsleveranciers’. Ondernemers kunnen er zich registreren om in aanmerking te komen voor opdrachten die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ vallen. Dat zijn overheidsopdrachten die qua omvang het bedrag van 139.000 euroniet overschrijden en waarvoor de aankopers zelf kiezen wie ze aanschrijven”, zegt Yves.

“CD&V Berlare gelooft sterk in deze werkwijze. Daarom hebben we de gemeenteraad voorgelegd om een digitaal formulier te ontwikkelen waar ondernemers zich kunnen registreren om in aanmerking te komen voor opdrachten die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking vallen’. Dit koppelen we aan de transparante communicatie hierover naar alle ondernemers op ons grondgebied. Zo schept de gemeente mogelijkheden om de lokale economie verder uit te bouwen. We zijn dan ook tevreden dat de meerderheid akkoord is met het voorstel.”