Gemeente zorgt voor veilige oversteekplaats voor fietsers aan Scheldebrug Koen Baten

03 maart 2020

15u42 3 Berlare De gemeente Berlare maakt dit jaar nog werk van een veilige oversteek aan de Scheldebrug op de grens met Dendermonde. Al jarenlang wordt hier aan gewerkt en over gedebatteerd in de gemeenteraad. Maandag kwam het goede nieuws dat er in het najaar werk zal gemaakt worden van een veilige doorsteek voor de fietsers.

De fietsverbinding aan de Brugstraat moet er in augustus-september komen. “We hebben heel veel gesprekken gehad met alle betrokken partners, waardoor dit zolang duurde", zegt schepen Steven Vandersnickt. “Het pad bevindt zich ook in natuurgebied waardoor we moesten rekening houden met verschillende factoren", klinkt het.

Er zal ook geen geasfalteerd pad komen bij de veilige fietsverbinding. De werken zullen ook uitgevoerd worden door een sociale werkplaats. Wat de timing is over de werken is op dit moment nog niet bekend. “We hebben in totaal iets meer dan 24.000 euro voorzien om deze werken uit te voeren en een verbindingspad te voorzien”, besluit de schepen.

De oppositie onthaalde het plan positief en is blij dat er na al die jaren werk zal gemaakt worden van de fietsveiligheid.