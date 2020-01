Gemeente zoekt uitbater voor vernieuwde cafetaria aan sporthal Koen Baten

28 januari 2020

15u48 0 Berlare De gemeente Berlare organiseert een infomoment om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten die de pas vernieuwde cafetaria aan de sporthal willen uitbaten. De gemeente hoopt snel een geschikte uitbater te vinden nadat de vorige in de zomer van 2019 stopte. “Toen de uitbater stopte, hebben we eerst van de gelegenheid gebruik gemaakt om de cafetaria te vernieuwen”, zegt schepen van Sport Steven Vandersnickt.

De sporthal van Berlare had al een upgrade gekregen maar de cafetaria zelf kwam nog niet aan de beurt, dus werd die dit najaar aangepakt door de gemeente. “We hebben onder meer een volledig nieuwe keuken met bijhorende toestellen”, klinkt het. “De werken zijn nu zo goed als afgerond, nu kunnen we stilaan beginnen uitkijken en de procedure opstarten om een nieuwe uitbater te zoeken."

De procedure om een uitbater aan te duiden zal ook enigszins veranderen. “Vroeger was het een lijst met wederzijdse rechten en plichten, maar dit verliep niet altijd even vlot. We pakken het nu volledig anders aan. We gaan in dialoog met de kandidaten om daarna de inhoud en de voorwaarden concreet en definitief af te bakenen”, zegt de schepen. “Pas daarna mogen de kandidaten die weerhouden zijn een concreet voorstel indienen. Tegen de zomervakantie zouden we dan willen landen en de nieuwe uitbater van start laten gaan.”

Om iedereen de kans te geven en een geschikte kandidaat te vinden houdt de gemeente op 11 februari een infomoment over de procedure. “Alle geïnteresseerden zijn welkom om 20 uur aan de cafetaria van de sporthal in Berlare op het Dorp. We tonen hoe de cafetaria er uit ziet en lichten het verloop van de procedure toe. Tegen 13 maart moeten dan alle kandidaturen ingediend zijn en kunnen de gespreksrondes beginnen”, besluit Vandersnickt.