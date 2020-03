Gemeente vraagt mening aan bewoners voor update gemeentelijk infomagazine Koen Baten

24 maart 2020

10u13 0 Berlare De gemeente Berlare wil het gemeentelijke infoblad ‘infogem’ een grondige update en make-over geven. De bewoners kunnen hier hun steentje toe bijdragen door een enquête in te vullen over wat zij willen veranderen aan het magazine. “Vanaf 2021 zouden we dan willen beginnen met de vernieuwde uitgave”, zegt burgemeester Katja Gabriëls.

De gemeente wil zich bevragen over waarom de inwoners het magazine nog lezen. “We willen weten welke artikels er zeker in moeten staan, hoe het magazine er moet gaan uit zien en wat ze liever niet meer zien verschijnen”, aldus Gabriëls. Om hier een duidelijk zicht in te krijgen, werd er bij de laatste editie een vragenlijst meegestuurd en kunnen lezers ook een enquête invullen om hun eigen meningen en gedachten te geven.

De vragen peilen onder meer naar de verwachtingen, welke onderwerpen, de lay-out van het magazine en het taalgebruik. Inwoners kunnen ook tips en suggesties achterlaten voor de redactie van het magazine. “We vinden het belangrijk dat de bewoners van de gemeente hun input kunnen geven en dat we ze betrekken bij het vernieuwingsproces”, klinkt het. “We hopen zowel reactie te krijgen van de lezer en de niet-lezer en deze zeker mee te nemen naar de toekomst.”

Wie de enquête nog wil invullen, moet wel snel zijn. Woensdag 24 maart is de laatste dag en dan wordt de enquête afgesloten en gaat de gemeente met de resultaten aan de slag. Wie deelneemt, maakt ook kans op een cadeaubon van 25 euro die bij de lokale handelaars kan gebruikt worden.

Gezien de coronamaatregelen wordt gevraagd om de enquête online in te vullen via de website www.berlare.be/WaaromLeesJijInfogem.