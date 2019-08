Gemeente verhoogt subsidie voor Feest- en sportcomité Overmere Koen Baten

09u56 2 Berlare De gemeenteraad heeft de subsidie voor het Feest- en sportcomité in Overmere omhoog getrokken. Het comité kreeg tot vandaag 3.719 euro om hun activiteiten te organiseren voor de zomerkermis. Dit jaar wordt de subsidie verhoogd naar 6.000 euro, bijna een verdubbeling.

“Het comité heeft een fantastisch programmavoorstel ingediend dat ambitieuzer is dan de voorbije jaren en het gemeenschapsleven in Overmere kan versterken”, zegt schepen van Feestelijkheden Carine Meyers. In dit opzicht krijgt het comité meer budget om alles proper te kunnen organiseren. Het comité heeft er ook voor gezorgd dat hun activiteiten kunnen verplaatst worden naar het vernieuwde Boerenkrijgpark, waardoor de mobiliteit minder hinder zal ondervinden. “Ook de personeelskosten en de kosten voor brandweer en politie gaan hierdoor aanzienlijk naar omlaag, waardoor er meer budget vrij kwam om hen te steunen”, klinkt het.