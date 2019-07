Gemeente steekt cafetaria in het nieuw, en gaat daarna op zoek naar nieuwe concessiehouder Koen Baten

29 juli 2019

15u30 1 Berlare De cafetaria aan de sporthal in Berlare wordt op dit moment grondig gerenoveerd. De zaak werd al gebouwd in 1981, maar werd sindsdien geen enkele keer opgefrist. De cafetaria was dus stilaan verouderd en smeekte om vernieuwing. Binnenkort wordt ook een nieuwe concessie uitgeschreven. “Dit was de ideale gelegenheid om de zaak eens grondig aan te pakken”, zegt schepen Steven Vandersnickt.

De werken aan de cafetaria begonnen begin deze maand. Enkele medewerkers van de gemeente hebben in alle ruimtes de hele vloer al uitgebroken. Een gespecialiseerde firma zal ook het plafond volledig uitbreken. Het enige wat blijft staan, is de toog, die nog enkele jaren mee kan. “De cafetaria had dringend een opfrisbeurt nodig. Ze werd gebouwd in 1981, en dus raakte die stilaan verouderd”, aldus schepen Steven Vandersnickt.

Nu er een nieuwe concessiehouder wordt gezocht, leek het de ideale timing om het interieur van de zaak ook aan te passen. “We hebben hiervoor met de gemeente een budget voorzien van ongeveer 80.000 euro”, aldus de schepen. “Dit moet voldoende zijn om er iets mooi en modern van te maken. De toog is nog in goede staat en kan dus nog wel nog enkele jaren mee”, klinkt het. “Het is de bedoeling om er echt een aantrekkelijke zaal van te maken.” Ook de ramen en deuren krijgen een facelift.

Hinder voor clubs

Wanneer de vernieuwde cafetaria is afgewerkt, zal er ook een nieuwe concessie uitgeschreven worden. Wie de zaak dan zal openhouden, is nog niet bekend. Vroeger werkte de gemeente met heel lange concessies, vandaag focussen ze vooral op kwaliteit. “Het moet iemand zijn die weet wat hij of zij doet en eventueel ervaring heeft”, aldus vandersnickt.

De werken brengen natuurlijk wel wat hinder met zich mee. De sporters zullen er na hun inspanningen geen pintje, of iets anders, kunnen nuttigen. Voor de clubs werd er ook een oplossing gezocht, zodat zij tijdelijk ergens anders iets kunnen drinken na hun activiteiten. “We proberen de werken zo snel mogelijk klaar te krijgen. In principe moeten we tegen het einde van 2019, misschien begin 2020, alles zeker af hebben”, besluit de schepen.