Gemeente richt website op voor hulp aan te bieden en deelt folder uit met tips Koen Baten

17 maart 2020

14u39 0 Berlare De gemeente Berlare heeft een website en een telefoonnummer opgestart om hulp te bieden aan personen die het nodig hebben. Op deze manier kan je hulp vragen voor boodschappen of andere zaken en helpen de bewoners elkaar.

Via de website www.ocmwberlare.be/behulpzaam-berlare/ kan je vanaf nu terecht om hulp aan te bieden voor wie het nodig heeft. Je kan hulp bieden als verenging of als individu, maar je kan ook hulp vragen wanneer je het nodig hebt via de website. Alles is mogelijk, al was het maar om de hond uit te laten, boodschappen te doen of even te telefoneren via Skype met iemand om contact te hebben.

Naast de website die de gemeente opgestart heeft, is er ook een telefoonnummer beschikbaar om hulp te vragen of te bieden. Via dit nummer kan je terecht: 09 326 97 26.

Ook voor de bewoners zonder internet en digitale mogelijkheden zal de gemeente informatie verspreiden. Er is een infofolder gemaakt met tal van tips en informatie op om de verspreiding tegen te gaan en een invulstrookje om hulp te vragen wanneer het nodig is.