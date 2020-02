Gemeente plaatst snelheidsinformatieborden op drukke wegen Koen Baten

18 februari 2020

12u29 0 Berlare Het gemeentebestuur heeft in Berlare op twee locaties snelheidsinformatieborden laten plaatsen. Deze geven een signaal aan automobilisten die te snel rijden. “Hiermee willen we overtreders bewust maken van hun zware voet”, zegt Schepen van Mobiliteit Carine Meyers.

De informatieborden werden geplaatst op de Donklaan in Berlare en aan de Molenstraat in Uitbergen. Twee drukke wegen in een zone 50. De gemeente kocht de borden recent aan. “Ze werken op zonnepanelen en moeten voorbijrijdende auto’s hun snelheid aangeven", klinkt het. “Wanneer het groen kleurt rij je binnen de toegelaten snelheid, zie je een rode boodschap met te snel dan zit je boven de toegestane limiet en krijg je de toegelaten snelheid te zien”, aldus Meyers.

De gemeente wil hiermee de snelheid op een positieve manier beïnvloeden en snelheidsovertreders trager doen rijden. “We hopen hiermee ook de veiligheid op deze locaties te verhogen en in de hele gemeente bij uitbreiding", besluit de schepen.