Gemeente plaatst bijenkast aan vlindertuin langs Donkmeer Koen Baten

02 juni 2020

16u57 1 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare is samen met VZW Durme een bijenkast aan het bouwen in de vlindertuin aan de Brielstraat. De vlindertuin werd onlangs volledig vernieuwd en ze vonden dat een grote bijenkast niet kon ontbreken in het plaatje. “De bijen zijn erg nuttig voor de omgeving en zullen hier in deze kast een mooie plek vinden om te verblijven", zegt schepen van Milieu Urbain Van Boven (N-VA).

De bouw van de bijenkast is afgelopen zaterdag gestart. Sinds dan werken een vijftal vrijwilligers aan de kast om ze op te vullen met riet en klaar te maken voor de bijen. “Voor de bijenkast komt op een tweetal centimeter ook nog afsluiting zodat de vogels de dieren niet kunnen doden en de bijen in alle rust groeien”, zegt Urbain. Het is de allereerste bijenkast die te vinden is in de gemeente, maar mogelijk komen er in de toekomst nog extra bij. “Achteraan zullen we ook nog een hele uitleg voorzien over de bijen en wat de beestjes nu net doen", klinkt het. Niet alleen bijen kunnen verblijven in de kast, ook vlinders zullen er de mogelijkheid krijgen om er te wonen.

Inwoners stimuleren

De gemeente wil met het maken van deze bijenkast een voorbeeld geven voor de inwoners en hen stimuleren om ook zo een kast te maken. “Hieraan is ook een wedstrijd gekoppeld. Iedere bewoner die een kast maakt kan een foto opsturen naar de gemeente en dan voorzien we een mooie prijs voor de mooiste kast", zegt Van Boven. “Op deze manier hopen wij de mensen meer aan te zetten na te denken over het milieu.”

De gemeente wil volgend jaar ook nog een stap verder gaan en de titel van ‘bij-vriendelijkste’ gemeente in de wacht slepen. “Voor dit jaar waren we te laat om ons in te schrijven, maar volgend jaar maken we hier zeker werk van", zegt de schepen. “We hebben met Berlare een schitterende natuur en deze titel zou een mooie verdienste zijn", klinkt het.