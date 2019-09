Gemeente organiseert infosessie rond internet en ondernemen Koen Baten

05 september 2019

16u34 1 Berlare De gemeente Berlare organiseert op drie oktober een infosessie over ‘Internet en ondernemers’. Online shoppen in België gebeurd meer en meer online en in het buitenland. Bij deze infosessie moeten ondernemers leren hoe ze een graantje kunnen meepikken van dit online shoppen.

Voor de infosessie kan de gemeente Berlare rekenen op de steun van lokale economie en middenstand. Er zullen twee sessies plaatsvinden die dag. “Voor veel plaatselijke handelaars is de digitale markt nog onbekend terrein, en dat willen we met deze sessie aanpakken", zegt schepen Steven Vandersnickt. “Wij hopen hen te inspireren met verhalen en zo hen overtuigen ook de digitale weg in te slaan.”

Zo krijgen ze onder meer een antwoord op hun vraag hoe ze meer rendement uit hun website kunnen halen, en de verkoop hoger kunnen krijgen en wat er allemaal bij komt kijken. Daarnaast wordt er ook interactief uitleg gegeven wat de valkuilen zijn en de succesmomenten. De uitleg wordt gegeven door Hans Demeyer uit Berlare, die al 25 jaar KMO’s en kleine zelfstandigen ondersteunt.

De infosessie gaat door in Amuzen in Berlare. De ochtendsessie start om 6.30 uur tot 9.00 uur. De avondsessie begint om 19.30 uur en gaat door tot 22.00 uur. Daarna is er de ruimte om kort even te netwerken. Inschrijven kan via www.berlare.be/infosessie-internet-en-ondernemers.html