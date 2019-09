Gemeente organiseert drie infomomenten voor meerjarenplanning Koen Baten

12 september 2019

17u12 0 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare is volop bezig met de nieuwe krijtlijnen uit te tekenen voor het nieuwe bestuur de komende zes jaar. De meerjarenplanning wordt opgemaakt, maar voor de planning definitief te maken organiseren ze ook drie infovergaderingen voor de bewoners van Berlare en de deelgemeenten.

Deze vergaderingen gaan door in Berlare, Uitbergen en Overmere. Het bestuur wil iedereen uitnodigen om aanwezig te zijn en kan mee nadenken over de standpunten de komende zes jaar. Op 14 oktober komt het bestuur naar Uitbergen, op 16 oktober is het een infoavond in Berlare en een dag later op 17 oktober gaat deze avond door in Overmere. Deze infoavond is slechts een startpunt. De gemeente wil de komende jaren nog meer samen zitten met de bevolking.

