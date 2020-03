Gemeente op zoek naar kunstenaars voor opening toeristisch seizoen Koen Baten

02 maart 2020

15u03 0 Berlare Het paasweekend is in Berlare al jarenlang de start van het nieuwe toeristische seizoen in de gemeente. Vorige jaren gebeurde dit met ‘Retr’eau’ en ‘Vél’eau’, dit jaar gaan ze voor het kunstige ‘Tabl’eau’. Onder deze naam willen ze de Montmartre stijl naar Berlare brengen.

Tijdens de driedaagse van het paasweekend wil de gemeente een echte kunstsfeer laten neerdalen op het Donkmeer. Hiervoor is de gemeente op zoek naar creatievelingen en kunstenaars voor een kunstenaarsmarkt. “Iedereen heeft een plaats op deze markt", aldus schepen voor Toerisme Steven Vandersnickt. “Beeldhouwers, fotografen, schilders, keramiek, ontwerpers van juwelen en kledij, iedereen is meer dan welkom.” Het werk kan dan op 13 april tijdens de markt gratis getoond worden.

De gemeente doet ook een oproep naar Donkse kunst. “Staat er nog ergens een vergeten kunstwerk met als thema Donkmeer bij jou onder het stof of staat er juist eentje met grote trots te blinken in je huis? Of heb je zelf een Donks kunstwerk gemaakt? Wij verwelkomen jouw stuk graag vanaf de paasvakantie in de expositie in Onthaalpoort Donkmeer", klinkt het. Hiervoor moet je jouw foto doorsturen voor 6 maart naar de dienst city marketing via citymarketing@berlare.be. Je moet er ook de juiste afmetingen bij plaatsen.

Voor de kunstenaarsmarkt op 13 april kan je nog inschrijven tot 20 maart. Deze gaat door van 14 uur tot 17 uur en is in open lucht langsheen het Donkmeer.

