Gemeente lanceert spreuken tijdens Tiendaagse van Geestelijke Gezondheid Koen Baten

01 oktober 2019

14u23 0 Berlare De gemeente Berlare heeft dinsdag de aftrap gegeven van het project Samen Veerkrachtig tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. De gemeente heeft al jaren het label gezonde gemeente en wil zich dan ook volop inzetten voor deze actie.

De actie werd dinsdag afgetrapt in het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere. In Berlare zullen er verschillende spreuken opduiken op ramen van openbare gebouwen en diverse organisaties. Het gaat hier om fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan. “De bedoeling is om bij de bewoners een glimlach op te wekken en hen een goed gevoel te geven", aldus Gunther Cooreman.

De spreuken zijn afgestemd op de locatie waar ze zich bevinden. “Niet iedereen slaagt erin om in zijn eentje recht te krabbelen. ‘Samen Veerkrachtig’, het thema van de tiendaagse, verwijst naar het belang van een helpende hand, een bemoedigend schouderklopje. Zorgen voor elkaar, dat is zorgen voor veerkracht, zegt Cooreman verder.

Samen wil Berlare stappen zetten om het taboe rond praten over hoe we ons voelen te doorbreken. Met deze actie wil Gezonde Gemeente Berlare vooral zichtbaarheid creëren en sensibiliseren. Wil je testen hoe je veerkracht nu is, surf dan naar www.fitinjehoofd.be en ga naar mijn veerkracht. Op basis van jouw score krijg je info en advies op maat. Nadien krijg je toegang tot oefeningen en tips die je helpen om positief in het leven te staan.