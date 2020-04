Gemeente koopt mondmaskers aan voor alle bewoners (en steunt daarbij meteen ook het goede doel) Koen Baten

22 april 2020

12u14 17 Berlare De gemeente Berlare heeft voor al zijn bewoners mondmaskers aangekocht. In totaal gaat het om een aankoop van 15.200 maskers, die binnenkort in de brievenbussen verdeeld zullen worden. Ze kochten de maskers aan bij think pink en steunen dus ook meteen het goede doel.

“Bij think pink konden we de maskers aan de beste prijs aankopen en we steunen hierbij meteen ook een nobel doel”, zegt burgemeester Katja Gabriëls. De maskers zouden binnen een 15-tal dagen aan de gemeente moeten geleverd worden, daarna belanden ze in de brievenbus van elke inwoner. “We gaan dit doen met een team van vrijwilligers”, klinkt het. “Op deze manier hebben al onze bewoners een masker wanneer het nodig mocht zijn.”

De maskers zijn wasbaar op 60 graden en kunnen dus hergebruikt worden. “We zullen er ook de nodige uitleg en instructies bij stoppen, zodat de mensen weten hoe ze deze kunnen gebruiken”, besluit Gabriëls.