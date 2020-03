Gemeente geeft subsidie aan project THORDonkmeer Koen Baten

05 maart 2020

15u46 0 Berlare Het schepencollege in Berlare heeft tijdens de laatste gemeenteraad beslist om een subsidie te geven aan het project THOR Donkmeer. Dit is een initiatief van verschillende voetbalclubs om voetbal bij vrouwen te promoten.

THOR Donkmeer beschikt intussen over een vrouwenvoetbalploeg in Overmere. Het was een initiatief van zaalvoetbalclub La Doce Overmere, SK Berlare en SKV Overmere. Het project moest meer vrouwen naar het voetbal lokken en dat blijkt aardig te lukken. De gemeente juicht dit initiatief ook toe en zorgt voor een kleine subsidie. Ze geven duizend euro aan de initiatiefnemers. Het bedrag moet dienen voor trainingen en investeringen in scholen. Het moet te bewijzen zijn met facturen waarvoor ze de 1.000 euro zullen gebruiken.