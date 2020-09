Gemeente Berlare start met techniekacademie voor junioren: “kinderen warm maken voor techniek” Koen Baten

17 september 2020

15u28 0 Berlare Vanaf 23 september is er in Berlare de mogelijkheid om als 8 tot 10-jarige deel te nemen aan de techniekacademie in de tekenschool in Berlare. De gemeente organiseert dit samen met Hogeschool Vives en CC stroming en wil zo de kinderen warm maken voor techniek. “Op deze manier is er misschien een doorstroom naar later in jobs waar nu bijzonder veel vraag naar is", zegt Nele Heytens van Vives.

De techniekacademie voor het vijfde en zesde leerjaar bestaat al even in de gemeente, maar nu willen ze het ook voor de jongere leerlingen organiseren van 8 tot 10 jaar. In totaal kunnen 20 leerlingen zich inschrijven voor de techniekacademie. Er zijn op dit moment al 11 leerlingen ingeschreven.

Het is een initiatief van Vives Hogeschool die dit over heel Vlaanderen organiseert met een pak vrijwilligers die van overal komen. Ze doen dit vooral om de kinderen warm te maken met techniek. “Technische profielen zijn vandaag moeilijk in te vullen, en op deze manier kunnen we jongeren hier misschien warm voor maken”, klinkt het. “We zijn blij dat we dit ook in Berlare kunnen organiseren en de kinderen te laten kennis maken met techniek.”

De jongeren zullen onder meer een robot maken, een onderlegger uit hout maken, werken met elektriciteit en ook mechanica en bouw. “Dit op een haalbaar niveau voor kinderen dat ze zich kunnen uitleven en leuke dingen maken. Drie van de vijf zaken die ze zullen maken mogen ze ook mee naar huis nemen", aldus Heytens.

De gemeente en Vives zijn blij dat het nu al een succes is en hopen dat de laatste plaatsen ook nog ingevuld worden. “De klas kost 60 euro en is alle materiaal inbegrepen", klinkt het. “Ook met de Uitpas van Berlare kan je inschrijven aan goedkoper tarief", vult schepen Carine Meyers aan. Wie zich nog wil inschrijven kan dit doen via nele.heytens@vives.be of via 0479 55 43 08.