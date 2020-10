Gemeente Berlare op zoek naar hengelsteward om oogje in het zeil te houden Koen Baten

18u09 2 Berlare De gemeente Berlare is op zoek naar een vrijwillige hengelsteward die een oogje in het zeil wil houden op de waters waar mag gevist worden en heel wat vis op zit. De steward moet stropen, vissterfte, blauwalgen en andere zaken in het oog houden. “Het is vooral een sociale controle die de steward zal uitvoeren", zegt schepen van toerisme Steven Vandersnickt.

De gemeente gaat samen met Agentschap Natuur en Bos op zoek naar een steward waar ze beroep op kunnen doen. Het is iemand die aanspreekpunt moet zijn voor andere vissers of recreanten en die problemen kan signaleren bij bevoegde instanties. Het gaat dan vaak om stroperij, vissterfte, blauwalgen enzovoort. Op die ogen en oren aan het Donkmeer willen de gemeente en ANB nu beroep doen. “Het is niet de bedoeling dat ze zelf actie gaan ondernemen, maar wel dat er onregelmatigheden gaan doorgegeven worden aan de lokale politie, de gemeente of ANB”, zegt Vandersnickt.

Daarnaast kan de steward ook bijdragen tot een goed beheer van het visbestand en zwerfvuil op te ruimen en hulp te bieden bij viszettingen. “Als hengelsteward zorg je er dus mee voor dat elke hengelaar op een aangename en veilige manier zijn of haar hobby kan beoefenen in onze prachtige natuur”, aldus Vandersnickt.

Op 13 oktober is er een infosessie. Geïnteresseerde vissers kunnen zich vrijblijvend inschrijven op 13 oktober. De sessie start om 19.30 uur op het gemeentehuis van Berlare. Inschrijven kan tot 9 oktober via vergunningen@berlare.be