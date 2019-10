Gemeente Berlare ontvangt SAVE-label voor veiliger verkeer Koen Baten

11 oktober 2019

17u28 0 Berlare De gemeente Berlare heeft voor de tweede keer op rij een SAVE-label gekregen nadat ze op 17 februari 2015 zich inschreven voor SAVE-charter voor veilig verkeer en betere mobiliteit.

Ze krijgen het label net overhandigd nu de gemeente de slotdag heeft gehouden van de verkeersveilige week. Hierin werden workshops en activiteiten gehouden rond verkeersveiligheid. De leerlingen hebben vandaag ook een tocht gereden door de gemeente langs de veilige wegen en de route die hiervoor gemaakt is.

“Dit label is belangrijk voor onze gemeente, en het is ook belangrijk dat we ons samen blijven inzetten voor de veiligheid in het verkeer", zegt burgemeester Katja Gabriëls. “Het SAVE-label is een mooie motivator voor onze gemeente om zo verder te blijven doen”, zegt korpschef Mariska Van Hoylandt van de politiezone Berlare/Zele. “In het nieuwe zonale veiligheidsplan zullen wij verkeersveiligheid opnieuw extra hoog op de agenda plaatsen", klinkt het.

Als afsluiter van de verkeersveilige week werd er een fietstocht gehouden met heel wat leerlingen doorheen de gemeente.