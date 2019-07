Gemeente Berlare koopt nieuwe tractor aan om onkruid te verwijderen en te borstelen Koen Baten

14u19 2 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare heeft een nieuwe tractor aangekocht van John Deere, die zal gebruikt worden om de straten te borstelen en onkruid te verwijderen. “Deze nieuwe tractor moet een oud toestel dat niet meer zo veilig is vervangen”, zegt Robby Ydens, hoofd van de groendienst.

Het gemeentebestuur en de groendienst is erg tevreden met de aankoop van de nieuwe tractor. Binnen twee weken zal hij al een eerste keer ingezet worden. “Dit zal vermoedelijk op de Brielstraat zijn in Berlare om het onkruid te verwijderen", zegt Ydens. “Ook op de Molenstraat is de tractor ideaal om te gebruiken omdat het een bijzonder lange baan is. Daar zal hij in de meeste gevallen ook ingezet worden.”

De bedoeling is om de nieuwe tractor maandelijks in te zetten om de gemeente proper te houden en vrij van onkruid. “We zijn blij dat we met dit nieuwe type tractor kunnen werken. We kunnen het toestel ook gebruiken voor het hakselen van hout, iets wat de oudere niet kon”, klinkt het. De gemeente beschikt nu over drie tractoren die actief zijn en op de weg zullen rondrijden om alles proper te houden. Het oudere toestel zal verplaatst worden naar de aaidierenweide, waar het wel nog kan gebruikt worden.