Geldboete en rijverbod nadat bestuurder onder invloed tegen voordeur botst Koen Baten

08 september 2020

16u04 1 Berlare M. moest zich dinsdagmorgen verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde nadat hij met zijn voertuig slipte en tegen de voordeur van een fitnesszaak in Berlare belandde. De jongeman had ook gedronken en had 1,9 promille in zijn bloed.

De feiten speelden zich af op de Donklaan in Berlare. De jongeman zat achter het stuur van zijn auto toen hij plots begon te slippen met zijn wagen. “Het had geregend toen en daardoor verloor ik ook de controle over het stuur", zei M. Hij was ook onder invloed van alcohol op dat moment. “Ik heb er enorm veel spijt van wat daar gebeurde en het zal niet meer gebeuren”, aldus M.

De jongeman kreeg een boete van 1.600 euro waarvan 600 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van 21 dagen opgelegd.