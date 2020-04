Geen waterfeesten in augustus na maatregelen van Nationale Veiligheidsraad Koen Baten

16 april 2020

17u40 40 Berlare De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag om geen massa-evenementen te laten doorgaan dit jaar, en dat heeft dus ook enkele gevolgen voor Berlare. “Zo zullen er geen Waterfeesten zijn dit jaar”, zegt Steven Vandersnickt

De schepen van Toerisme liet op zijn Facebookpagina weten dat de waterfeesten dit jaar niet kunnen doorgaan. “Gezondheid gaat boven alles en dat heeft dus gevolgen”, klinkt het. “We bekijken wat we kunnen doen om dit te compenseren op voorwaarde dat alles veilig kan verlopen. De Donkse Donderdagen kunnen misschien op een andere manier ingevuld worden, net als de terrasjesavonden in de deelgemeentes. We bereiden dit in de mate van het mogelijk voor in overleg met de lokale horeca”, klinkt het. Ideeën zijn steeds welkom bij de schepen.

Over de triatlon is op dit moment nog niets duidelijk. Daar wacht de gemeente af over de verfijning van de maatregelen. De gemeente zal dit verder op de voet volgen.