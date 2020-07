Geen Sint-Annakermis in Berlare ondanks hoop van organisatie: “Begrijpen beslissing gemeente” Koen Baten

14 juli 2020

10u00 0 Berlare Op het Sint-Annaplein zal er dit jaar geen editie van de Sint-Annakermis plaatsvinden. Vorig jaar namen enkele jonge enthousiaste leden de organisatie over, maar voor het tweede jaar moeten ze even een uitstel voorzien omdat de gemeente geen toestemming gaf. “Natuurlijk is het jammer, maar in deze tijden is de beslissing van de gemeente zeker te begrijpen", zegt Benjamin De Winter van de Sint-Annavrienden.

Het driedaagse feest ging door het einde van deze maand, maar zal nu toch een jaartje moeten overslaan. “Als buurtcomité hadden we er enorm veel zin in en ook de foorkramers zagen het zeker zitten om naar Berlare te komen", klinkt het. “We hebben tal van voorbereidingen gedaan en opties voorgesteld aan het gemeentebestuur, maar uiteindelijk is er beslist door de gemeente dat het niet kan door gaan", aldus het comité.

De organisatie vindt het bijzonder jammer dat de kermis niet kan doorgaan, maar heeft begrip voor deze hele situatie. “We hadden voorgesteld om alles verder uit elkaar te zetten en de feesten te laten doorgaan op het Dorp voor een keer om zo voldoende afstand te krijgen en ook de lokale horeca hier bij te betrekken om hen een hart onder de riem te steken,” klinkt het. “Gezondheid gaat natuurlijk voor en daarom schrappen we deze editie, maar dat wil niet zeggen dat we er volgend jaar niet minder zin in zullen hebben", besluit Benjamin.