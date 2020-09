Ga tot einde van het jaar op gratis verhalentocht door Gratiebossen Koen Baten

14 september 2020

18u13 1 Berlare Vanaf morgen kan je drie maanden lang tal van verhalen ontdekken in de Gratiebossen in Berlare. Op tien verschillende plaatsen kan je borden vinden met daarop een tekst en illustraties. Samen vormen ze een volledig verhaal.

De wandelroute kreeg als thema ‘niet bang te krijgen’ en is van auteur Do Van Ranst en met prachtige tekeningen van Wim Finck. De start ligt aan de Bareldonkkapel en de tocht is in totaal zeven kilometer lang. Tot het einde van het jaar is deze gratis toegankelijk.

“Verspreid over het parcours vind je tien borden met daarop een stukje van een verhaal”, legt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt uit. “Je kan het zelf lezen óf je kan het beluisteren door met je smartphone een QR-code te scannen.” Een plannetje is gratis te verkrijgen in Onthaalpoort Donkmeer. Je kan het ook downloaden via www.berlare.be/verhalentocht. Ook het boekje waarop de tocht gebaseerd is kan je aankopen in Onthaalpoort Donkmeer en kost vijf euro.

In het kader van de ‘Dag van de trage weg’ neemt gids Diane Geerts van Heemkundige Kring Overmere je op zaterdag 17 oktober van 10 tot 12.30 uur ook mee op begeleide wandeltocht doorheen de Gratiebossen. Ze vertelt je er meer over de volksverhalen uit de verhalentocht én de bewandelde trage wegen. Samenkomst om 10 uur aan de Bareldonkkapel. Maximum 40 deelnemers. Uiterlijk woensdag 14 oktober inschrijven via toerisme@berlare.be of 052 43 25 60 met vermelding van je naam en het aantal deelnemers.