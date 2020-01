Friturist Kurt (56) zonder reden in elkaar geslagen vlak voor sluitingstijd: “Vreesde voor mijn leven” Daders vluchten, vrienden doen oproep naar mogelijke getuigen Koen Baten

11 januari 2020

15u50 7 Berlare Kurt Van Rijckeghem (56), uitbater van 't Overfrietje langs de Molenstraat in Overmere, doet een oproep naar getuigen nadat hij op 2 januari zwaar toegetakeld werd door twee mannen. Hij kreeg verschillende slagen in het gezicht en op het hoofd en moest genaaid worden. De daders werden vermoedelijk opgeschrikt door een auto die stopte en sloegen op de vlucht. “Een van de twee mannen had net een lege gasfles gepakt om me mee te slaan", vertelt Kurt.

De feiten gebeurden vorige week donderdag omstreeks 22.45 uur. Kurt was net zijn frituur aan het opruimen en ging wat vuil in de vuilnisbak doen achteraan zijn zaak. Toen hij de deur opende werd hij plots weggetrokken en in een wurggreep gehouden. “Een tweede man gaf me een slag op het hoofd met een zware ijzeren staaf ", vertelt Kurt. De vijftiger viel na enkele klappen op de grond, maar de twee mannen bleven uithalen. “Ik incasseerde meerdere slagen, lag in een hoek en probeerde mezelf zo goed mogelijk te beschermen", klinkt het.

Een van de daders nam plots een lege gasfles om mee uit te halen, toen de twee daders plots op de vlucht sloegen richting Boerenkrijgpark. “Vermoedelijk zijn ze geschrokken door een wagen met vijf inzittenden die zich hier parkeerde", vertelt de friturist. Na de feiten strompelde hij rechtop en liep hij naar het café om hulp te gaan vragen. Hij werd naar het ziekenhuis gevoerd en kreeg verschillende hechtingen. “Even vreesde ik dat ik het niet meer zou overleven. Ik denk dat ik van geluk mag spreken dat er een auto stopte.” Waarom de mannen hem aanvielen weet hij niet. “Ik heb geen problemen met iemand, ze zijn ook niet aan de haal gegaan met de kassa, dus wat ze van plan waren weet ik echt niet", klinkt het.

De twee personen hebben geen woord gezegd tijdens de aanval, en droegen ook een donkere trui met een kap op, waardoor ze moeilijk herkenbaar waren. “Ze waren allebei groot en een aanvaller was smal, maar meer heb ik helaas niet kunnen zien.” Kurt wil daarom nu een oproep doen naar getuigen om de daders te kunnen identificeren. Er waren wel camera’s in de buurt, maar die bleken defect. Gisteren lanceerde een vriendin een oproep naar getuigen. “Een iemand had beide heren mogelijks gezien in de KBC-bank hier wat verderop. Zij hadden me misschien toen al in de gaten”, zegt Kurt. “Ik ben ook nog op zoek naar de wagen die hier stopte of andere getuigen die me geholpen hebben en de daders mogelijk hebben zien weglopen", klinkt het. Wie iets gezien heeft mag altijd contact opnemen met de politie Berlare/Zele. “Ik hoop dat we de daders vinden”, besluit Kurt.