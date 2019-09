Fred De Bruynevrienden schenken ‘Meneerke’ tijdens memorial Fred De Bruyne Koen Baten

16 september 2019

11u46 0 Berlare Op 23 september vindt in Berlare de Fred De Bruynememorial plaats. De wielrenner was afkomstig uit Berlare en haalde vooral in de jaren 50 heel wat overwinningen binnen. De vereniging eert hem elk jaar met een klassieker in de eigen gemeente, en dit jaar gaan ze nog een stapje verder. “Als herinnering aan Fred die dit jaar 25 jaar is overleden hebben we een biertje laten maken", zegt voorzitter Jeff De Kegel.

Net als vorig jaar zal tijdens de memorial ook een koerscafé geopend worden in de Nieuwstraat in Berlare. Dit jaar voorzien de vrienden wel iets nieuw en serveren ze er hun eigen bier onder de naam ‘Meneerke.’ “De naam van het bier verwijst naar Fred zelf. Overal waar hij kwam was hij netjes gekleed in kostuum. Je zou hem nooit zien in vuile kleren. Hij was een echte meneer, vandaar de naam", zegt Jeff.

De Fred De Bruyne vrienden waren al een tijd aan het broeden om iets speciaal te doen voor de wielrenner te herdenken. “In totaal hebben we 60 bakken bier besteld van Meneerke, maar we kunnen altijd bijvragen. Het is blond bier met 7,2 alcoholpercentage", klinkt het. Voor het etiket van het bier hebben ze zelf een eigen ontwerp gemaakt in verschillende kleuren. “De flesjes zijn ook een collectorsitem. Er staan verschillende foto’s op van Fred dus het is redelijk uniek. We zijn fier op onze coureur van Berlare en dat willen we tonen. ” In totaal zijn er zes verschillende flessen die de verzamelaars kunnen buit maken.

Met het café en het eigen bier hopen ze zijn karakter en persoon levend te houden bij het publiek. Dit jaar is Fred De Bruyne exact 25 jaar geleden overleden. “We zullen het bier volop promoten in ons café die dag. Later geven we ook nog de mogelijkheid tijdens de kerstmarkt om een leuk pakket te bestellen van het bier met enkele flesjes in", zegt Jeff. “Het is niet de bedoeling dat we het bier gaan serveren in cafés of commercieel op de markt brengen. Voorlopig is het een eenmalige promotie. In de toekomst hebben we wel nog altijd de mogelijkheid om het bier te laten maken, want het is een bestaand recept.”

De opbrengst van de verkoop van het bier zal net als andere jaren naar het goede doel gaan. “Wij staan er op dat we een sociaal project steunen met de opbrengst die we binnenhalen. We willen hiermee kwetsbare kinderen steunen en hopen een mooie som te kunnen schenken", klinkt het.

In de toekomst wil de Fred De Bruynevrienden ook nog enkele andere zaken realiseren. “We zijn al bezig met het maken van plannen om het monument van Fred beter te laten uitkomen. De gemeente helpt ons hier bij en we hopen hier snel nieuws over te hebben. Ook werken we aan een tentoonstelling van de wielrenner zodat de legende blijft leven hier", aldus Jeff.