Fotograaf houdt expo van ‘Juffen uit Uitbergen’ tijdens kermis Uitbergen Koen Baten

04 september 2019

20u58 0 Berlare Fotograaf Tom De Sutter houdt dit weekend voor het tweede jaar op rij een kleine expo in het oude gemeentehuis van Uitbergen waarin hij enkele foto’s van zichzelf toont. Vorig jaar kwam hij op eigen initiatief met deze expo, nu werkt hij samen met de dorpsraad. “Op deze manier brengen we een extra toets bij aan de kermis hier in Uitbergen", zegt Tom.

Vorig jaar toonde hij een kleine reeks foto’s van enkele bekende koppen uit Uitbergen. Dit jaar fotografeerde hij enkele leerkrachten die lesgeven op het schooltje in Uitbergen. “In totaal maakte ik twaalf portretten van hen in hun vrije tijd", zegt Tom. “Het is op de meest verrassende momenten dat ik hen fotografeer, buiten hun comfortzone", klinkt het.

De link met Uitbergen was wel zeer belangrijk en moest aanwezig zijn. De foto’s worden vrijdagavond officieel voorgesteld met een receptie. Ze blijven dan hangen tot maandag om te bezichtigen. Naast de foto’s zal er ook een tekst bij hangen die meer uitleg geeft. “Er zal ook een rijm bijhangen geschreven door Veerle Baeyens", aldus Tom. “Ik ben nu vier jaar bezig met fotografie, en het is een beetje uitgegroeid tot een beroep. De kermis lijkt mij de ideale gelegenheid om dit soort foto’s te tonen. Vorig jaar waren de reacties heel positief.”

Ook de dorpsraad is blij met de tentoonstelling. “Het geeft een extra invulling naast de kermis en de optredens van de plaatselijke fanfare en onze jogging", zegt voorzitter Christophe van Gyseghem. “Alles is ook gratis te bezichtigen", vult hij aan.